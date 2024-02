Fatalna wiadomość ws. KPO. Rząd będzie miał problem

AQQ 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy teraz już dociera, że rząd Polsce wybrała Bruksela blokując środki pod hasłem praworządności - teraz przyszedł Bodnar, zrobił jeszcze większą anarchię w wymiarze sprawiedliwości, pozawieszał sprawy prowadzone przez NEOprawników, a nie PEOprawników uwalniając przestępców, ale jest już wszystko ok ... Teraz środki z KPO uśmiechnięta koalicja wyda na modernizacje wykonywane w 80% przez niemieckie firmy, tak więc pieniądze z KPO przejdą tylko przez Polskę i wylądują w Niemczech (jak to było np. z autostradami), a my zostaniemy z długiem do spłaty, bo KPO to pożyczka, a nie darowizna i to na dodatek nie wiadomo jak oprocentowana...