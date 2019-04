Funt traci na wartości. Inwestorzy czekają na decyzje w sprawie brexitu

Ekspert wskazuje, że kluczowe jest to, czy Wielka Brytania będzie w stanie znaleźć przekonywujące argumenty dla odroczenia brexitu.

- Czasu jest mało i być może potrzebne są radykalne decyzje, jak chociażby rezygnacja premier May ze stanowiska i zapowiedź rozpisania przedterminowych wyborów, które mogłyby chociażby odbyć się razem z tymi do Parlamentu Europejskiego. Niewątpliwie byłby to argument za dodatkowym czasem na brexit - wskazuje Rogalski.