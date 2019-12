Funt zawrócił w dół. Brexit już nie taki pewny według sondaży

Funt w środę rano umocnił się powyżej poziomu 5,10 zł, by potem spaść do poziomów sprzed tygodnia. Kolejne sondaże przed wyborami do Izby Gmin pokazują, że sytuacja nie jest pewna.

Przedtem bardzo korzystne dla Konserwatystów z Borisem Johnsonem na czele zaczęły się w ostatnich dniach przed wyborami pogarszać. Wyniki badań opinii z tego miesiąca dają im od 42 do 45 proc. głosów, co przełożyć się może na 311-367 miejsc w parlamencie. Ceniony za swoją skuteczność model przewidywań YouGov podał jednak we wtorek, że bliżej będzie do niższej z tych wartości i Torysi zdobędą 339 mandatów.