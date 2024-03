Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 15.03.2024

Kurs euro 15.03.2024 - godz.07:00

Euro (EUR) - znaczenie i kurs wspólnej waluty Unii Europejskiej

Euro (EUR) - znaczenie i kurs wspólnej waluty Unii Europejskiej Euro to wspólna waluta Unii Europejskiej, która weszła do obiegu od 1 stycznia 2002 r. Prace nad jej wdrożeniem rozpoczęły się jeszcze w latach 70. XX wieku. Euro jest prawnym środkiem płatniczym obowiązującym w 19 z 27 krajów należących do UE. Na obszarze, na którym obowiązuje euro, mieszka 341 mln Europejczyków.Jeden euro dzieli się na 100 eurocentów. W obiegu znajduje się ok. 1,4 biliona euro na całym świecie. Jest to druga najpopularniejsza w handlu waluta na świecie - po dolarze.Całokształt państw, w których walutą jest euro, potocznie nazywany jest strefą euro, eurozoną bądź eurolandem. Są to kolejno: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Dodatkowo, cztery inne państwa posiadają euro pomimo braku przynależności do UE - są to: Andora, Monako, San Marino, Watykan. Od 1 stycznia 2023 r. do strefy euro dołącza także Chorwacja.