Historyczny moment na kursie euro. Czegoś takiego nie było od 20 lat

maliniak 6 min. temu

Kupujcie działki budowlane na wsiach do 20-25 km od miast: Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin. Tylko w Polsce zachodniej. Ceny jeszcze są dobre to ostatni moment jak Euro dobije do 7,0-7,5 wiosną to już będzie trudniej kupić bo ceny skoczą o jakieś 20-30%. Za chwilę realna inflacja 60-70% i nie bezie się dało żyć w mieście. Wzrost cen: ciepła, czynszów, energii, gazu i przede wszystkim jedzenia (nawet o 200-300%) i zacznie się exodus na wieś i budowanie domów, bo w domu jedzenie wyhodujesz, prąd masz swój, a i czasem wodę jak masz studnie. Koszty życia znacznie niższe. Wyszukujcie działki (z planem zagospodarowania) w miejscowościach gdzie jest komunikacja miejska, PKP, sklep, lekarz itp. I kupujcie nie czekajcie da się dobrą ziemię budowlaną kupić w okolicach 100 zł/m2. Ale jak waluty poszybują to ceny też radykalnie wzrosną. To naprawdę ostatni moment - jest tylko 1 warunek - trzeba mieć gotówkę.