Klamka dla Chorwacji zapadła. W Polsce nie do pomyślenia

Leon kebabowi... 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Czemu nie mamy EURO, pis nas cofa do XIX wieku kiedy reszta europy wystrzeliła do przodu. Wiecie czemu Polska nie ma EURO no jak ziobro usłyszał, co Polacy o tym sądzą to kazał wsadzić wszystkich Polaków za sądzenie nie po myśli pis.