Gwałtowny spadek inflacji w Turcji. Oto co się stało

Pomimo inflacji rozpędzającej się do kilkudziesięciu procent w wakacje 2021 r. rozpoczęto w Turcji cykl obniżek stóp procentowych: z 19 do 9 proc. Efektem tej zabójczej – w opinii Sawickiego – kombinacji jest potężnie rozkręcona spirala wyprzedaży liry. Przez ostatnie trzy lata turecka waluta do złotego, euro czy dolara straciła aż 60-70 proc.