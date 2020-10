gospodarka Anna Malek 2 godziny temu

Jaka jest moralność finansowa Polaków?

Zdaniem prawie 90 proc. Polaków spłacanie długów jest obowiązkiem moralnym. Z drugiej strony ponad 46 proc. daje przyzwolenie na nadużycie w obszarze finansów (np. na przepisywanie majątku na rodzinę, po to by uciec przed wierzycielem). Jaka jest więc moralność finansowa Polaków? Sprawdziłam to!

