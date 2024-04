Ludzie popełniają w pracy jeden podstawowy błąd. "Wszystko ucierpi"

Zgodnie z rekomendacją Han warto odkryć to, w czym się wyróżniamy i co jest najistotniejsze w naszej pracy , aby następnie skupić większość swojej uwagi na doskonaleniu właśnie tych obszarów.

– Ludzie błędnie myślą, że musisz być doskonały we wszystkim, co robisz, aby odnieść sukces. Ale jeśli zdecydujesz się pójść tą drogą, wszystko na tym ucierpi: jakość pracy, zdrowie – wyjaśnia ekspertka. "Taka postawa stawia cię na prostej drodze do wypalenia zawodowego".