Słynny miliarder Mark Cuban dzieli się "sekretem, który znają wszyscy ludzie sukcesu"

qwerty 54 min. temu

W USA gwarancją sukcesu są odpowiednie korzenie takie jakie ma Pan Cuban. Tam takich z odpowiednimi korzeniami jest ok. 8 mln i oni siebie nawzajem wspierają i działają jak ta sławna włoska organizacja charytatywna na literę M. Ci z odpowiednimi korzeniami pomimo że jest ich tylko 8 mln potrafią kontrolować pozostałe 325 mln mieszkańców USA bo to oni mają pieniądze, wpływy i przede wszystkich pełną kontrolę nad mediami a wiadomo że kto kontroluje media ten decyduje o wyniku wyborów i tam żaden polityk złego słowa na nich nie piśnie bo dobrze wie że to był by koniec jej/jego kariery.