Kaczyński dostanie podwyżkę za rządów Tuska. "Solidny zastrzyk gotówki"

Waloryzacja rent i emerytur od 1 marca wyniesie co najmniej 11,9 proc . "Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie ostatnim z dwucyfrowym wzrostem świadczeń dla seniorów", czytamy w "Fakcie". Bo inflacja hamuje, więc i wyliczany na jej podstawie wskaźnik waloryzacji będzie niższy.

Waloryzacja emerytur polityków. Ile dostanie Kaczyński, ile Tusk?

Donald Tusk pobiera trzy emerytury , w tym świadczenie z ZUS. W 2022 r. tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymał 52 tys. 200 zł. "Jeśli na świadczenie przeszedł od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, dostaje ok. 5 tys. 800 zł brutto miesięcznie. Dzięki waloryzacji może liczyć na 690 zł brutto więcej co miesiąc do emerytur y" - czytamy.

Podwyżki emerytur dla polityków

Czesław Siekierski, obecny minister rolnictwa, z ZUS otrzymuje około 10 tys. 850 zł brutto co miesiąc. Waloryzacja podniesie jego świadczenie o około 1290 zł brutto. Dziennik przypomina, że również on pobiera unijną emeryturę (260 tys. zł brutto w 2022 r. ) i rządową pensję (około 18 tys. zł brutto).

Emerytura Stanisława Karczewskiego, senatora PiS, to około 11 tys. 500 zł miesięcznie (brutto). Według szacunków tabloidu ZUS od marca wypłaci mu co najmniej 1400 zł brutto więcej. "Tym samym jego emerytura zrówna się z uposażeniem parlamentarnym, które otrzymuje jako senator" - dodano.

Jak czytamy, "na tym tle parlamentarzystki-emerytki wypadają blado". "Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO otrzymuje ok. 3400 zł brutto. Od 1 marca będzie otrzymywać zatem ok. 400 zł miesięcznie więcej" - wylicza "Fakt". Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek pobiera około 4900 zł emerytury; w jej przypadku waloryzacja to podwyżka około 580 zł co miesiąc.