Kaczyński o euro w Polsce. "To atak na Bank Narodowy"

- To plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków. Bo wprowadzenie euro to wielkie okradzenie i obniżenie stopy życiowej i całkowite uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec . To jest przejęcie także wielkiej części naszych zasobów, które mamy w Banku Narodowym. Stąd atak na Bank Narodowy i próba przejęcia tej niezwykle ważnej instytucji, w której mamy dzisiaj już blisko 200 mld dolarów zasobów - powiedział.

"To jest groza"

- Tego ci najsilniejsi sobie nie życzą. Przede wszystkim ci najsilniejsi życzą sobie tego, by cała UE została im bezpośrednio podporządkowana. Każdy dziś jakoś może zdobyć dokument ministerstwa sprawiedliwości, gdzie to wszystko jest dokładnie opisane. To jest groza. My mamy stracić wszelkie uprawnienia właściwie we wszystkich ważnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, łącznie z polityką zagraniczną i obronną. Czy to będzie państwo? To będzie teren zamieszkania Polaków - grzmiał Kaczyński.