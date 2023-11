Euro w Polsce. Zdecydowany sygnał dla nowego rządu

Euro w Polsce. Jest najnowsze sondaż

Jak podkreślono, wprowadzeniu w Polsce euro sprzeciwiają się głównie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. 85 procent spośród tych, którzy są zdecydowanie na "nie" to sympatycy PiS . Z kolei ci, którzy są za wprowadzeniem europejskiej waluty to głównie zwolennicy obozu liberalno-demokratycznego (KO-PL2050- PSL -Lewica). 43 procent spośród tych, którzy są na "tak" to sympatycy tej opcji politycznej.

"Euro powinno zostać wprowadzone w Polsce, zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej z 2003 roku. Jednak wciąż nie ma woli politycznej ani konkretnych decyzji gospodarczych, które zbliżyłyby Polskę do wspólnej unijnej waluty" - czytamy w czwartek na stronie internetowej Radia ZET.

Euro w Polsce. Głos prezesa NBP

- Do wstąpienia do strefy euro możemy się przymierzać, kiedy osiągnięty poziom rozwoju Europy Zachodniej. Za 8-10 lat możemy osiągnąć ten poziom i wtedy to może stać się przedmiotem debaty. Można to zrobić wcześniej, ale ze szkodą dla Polski - mówił tydzień temu na konferencji prasowej prezes NBP.