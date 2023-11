Nadchodzi nowy podatek. Ziszcza się czarny sen przedsiębiorców

Racjonalista 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Zabawne są te komentarze zwalające winę na Tuska. I to w zasadzie z obu stron - "chcieliście Tuska to będzie podatek" (a że wprowadził go rząd PIS wraz z Polskim Nieładem to bez znaczenia), a jednocześnie "Tusk to wykonawca woli zagranicznych korporacji i go zniesie". Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że większość komentujących nie rozumie prostych mechanizmów gospodarczych, znanych od zarania dziejów - ot, choćby faktu, że ten podatek zostanie przerzucony na nich w cenach produktów. No bo czy komuś przyszło do głowy jaka jest marża na paliwach? I że automatycznie cena paliwa będzie wyższa, żeby pokryć potencjalną kwotę podatku? I jak wyższa cena paliwa będzie rzutowała na ceny WSZYSTKICH produktów wymagających transportu samochodowego? Albo jaka jest marża na produktach spożywczych? No to polecam się zastanowić. A co do zagranicznych korporacji - oczywiście, że wiele z nich operuje w takich schematach by minimalizować (a najlepiej - nie płacić) podatku dochodowego. Po to przecież rząd wprowadził klauzulę unikania opodatkowania i powinien z niej korzystać! Bo jednocześnie te same korporacje zostawiają w Polsce olbrzymie kwoty VAT'u, PiT'u od zatrudnianych tu pracowników czy składek na ZUS. Jak chcemy, żeby płacili CIT to stwórzmy profesjonalnych, doskonale wynagradzanych kontrolerów w skarbówce, którzy będą w stanie korzystać z przepisów. Bo teraz to podajemy się na śmiech - nawprowadzaliśmy klauzul różnych maści, ale w zasadzie nie ma ich kto stosować, nie są nawet straszakiem bo administracja skarbowa jest tak niedofinansowana, że aż żal ludzi, którzy tam pracują.