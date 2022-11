Podatek minimalny na nowych zasadach. Danina z Polskiego Ładu najpierw będzie zawieszona

Minimalny CIT był jednym z rozwiązań zapisanych w Polskim Ładzie i to z tych wzbudzających największe kontrowersje. Zakładał on, że jeżeli przy rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy wykażą straty lub ich dochody będą niższe niż 1 proc. przychodów, to będą musieli zapłacić 10 proc. podatku obliczonego od podstawy opodatkowania.