Ekonomiści chcą przyjęcia euro w Polsce. Podali datę graniczną

Bułgaria chce wejść do strefy euro w 2024 r., Rumunia taki zamiar ma w 2029 r. "Dania, która jako jedyna z owej siódemki ma traktatową zgodę na utrzymanie własnego pieniądza, de facto ma euro, bo utrzymuje niemal sztywny kurs walutowy i wiernie kopiuje politykę Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy.

Jak przekonuje "Rz" jej apel długo był głosem wołającego na puszczy. W obliczu globalnego kryzysu finansowego i europejskiego zadłużeniowego, silny był pogląd, że lepiej zachować własną politykę pieniężną i płynny kurs. To stabilizatory, które ułatwiają odzyskanie równowagi gospodarczej.

Własna waluta odgrywa coraz mniejszą rolę?

Gazeta wylicza, że mierzymy się obecnie z destabilizacją rynku mieszkaniowego, inflacją o połowę wyższą niż średnia dla strefy euro, a kurs złotego "oszalał i odbija się od ściany do ściany".

"W tej sytuacji załamała się wiara, że Polska lepiej i szybciej rozwijać się będzie, mając złotego, a nie wspólną walutę " - pisze dziennik. I dodaje, że niemal dwie trzecie z 34 ekonomistów w panelu "Rzeczpospolitej" uważa, że wejście do strefy euro przyspieszy tempo wzrostu gospodarczego, a trzech na czterech jest zdania, że wspomniana wcześniej autonomia i własna waluta "odgrywają coraz mniejszą rolę w stabilizowaniu polskiej gospodarki" .

Kaczyński: euro to waluta dla bardzo silnej gospodarki

Do kwestii wprowadzenia euro w Polsce wielokrotnie odnosił się Jarosław Kaczyński. Pod koniec listopada stwierdził, że "to jest taki zabieg, którego w tej chwili dokonać nie możemy". I przekonywał, że w umowach zawartych z Unią Europejską nie ma podanego terminu przyjęcia wspólnej waluty. Może to więc nastąpić i za pół wieku.