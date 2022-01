Kaczyński o Polskim Ładzie: wnioski zostaną wyciągnięte

Kaczyński zwrócił uwagę, że rzecznik rządu przeprosił za tę sytuację . - I słusznie, bo to się nie powinno zdarzyć. Wnioski z tego zostaną wyciągnięte — stwierdził.

Kaczyński o Polskim Ładzie

Wicepremier zaapelował, by widzieć to wszystko w odpowiedniej skali. - My błędy popełniamy, jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić — wskazał.