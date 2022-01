Minister finansów przeprasza. Mówi, dlaczego ludzie dostali po kieszeniach

Szef resortu finansów został zapytany o sytuację m.in. nauczycieli czy służb mundurowych. To właśnie te grupy zawodowe odczuły jako pierwsze zamieszanie z Polskim Ładem, dostając w styczniu mniejsze pieniądze niż w zeszłym roku.

Kościński przyznał, że "zmiany, które niesie za sobą Polski Ład, dotyczą ok. 27 mln podatników i przy takiej liczbie obywateli objętych reformą mogą się pojawić pewne nieścisłości". - Nie powinny mieć one miejsca i chciałbym za nie przede wszystkim przeprosić. Jest gotowe rozporządzenie, które naprawi sytuację ze stycznia związaną z tym, że niektóre zawody, w tym nauczyciele i służby mundurowe, otrzymały niższe pensje — powiedział i dodał:

Jak wyjaśnił, powodów obniżenia pensji w porównaniu do zeszłego roku jest kilka. - Przykładowo niepotrzebnie złożony wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej albo brak pobrania przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Dotyczy to też np. nauczycieli, którzy pracują w więcej niż jednej szkole np. na część etatu, i w żadnej z nich nie osiągają minimalnego wynagrodzenia — podkreślił minister.

Ulga dla klasy średniej

"SE" zapytał ministra finansów o przypadek, gdy ktoś zarabia do 12 800 zł, ale w grudniu – pechowo – otrzymuje premię od swojego pracodawcy i przekracza tę magiczną granicę o 100 czy 200 zł, więc przepada mu cała ulga. "Dochodzimy więc do paranoicznej sytuacji, kiedy pracownik będzie prosił pracodawcę, by ten nie dawał mu premii" - ocenił "SE".