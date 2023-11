Kieruje miliardowym majątkiem bez komputera. "Drukują mi mejle"

"Biznes Klasa" to nowy program money.pl dostępny na YouTube. Szef redakcji Łukasz Kijek prowadzi w nim rozmowy z prezesami największych firm - o ich życiu, biznesie, zarobkach i wielu innych sprawach.

Władysław Grochowski zarządza firmą bez dostępu do komputera

Grupa Arche wybudowała do tej pory ponad 10 tys. mieszkań, zarządza siecią hotelową, która ma ponad cztery tysiące pokoi i 27 restauracji, do tego dochodzi kilka mniejszych biznesów. Na czele firmy od początku lat 90. stoi Władysław Grochowski, który na początek pożyczył dwa tysiące złotych. Dziś ma zasadę, że pracuje tylko trzy-cztery dni w tygodniu. - Po co ja jeden mam tym wszystkim zarządzać, skoro mam tylu świetnych ludzi. Ja mam gdzieś na końcu tylko cyferki - mówi Grochowski w najnowszym odcinku "Biznes Klasy". Zdradza też, że nigdy nie przeczytał żadnego biznesplanu, ale działa głównie na podstawie emocji i intuicji.