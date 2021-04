Kim Kardashian miliarderką. Debiut na liście "Forbesa"

Mimo pandemicznego roku, lista miliarderów "Forbesa" puchnie. Znalazło się na niej aż 660 nazwisk więcej niż rok wcześniej, dokładnie 2755 osób. Łączna wartość aktywów najbogatszych to 13,1 biliona dolarów. To też znacznie więcej niż przed rokiem, gdy łączna fortuna najbogatszych szacowana była na 8 bln dol.

Ciekawostką jest to, że na liście znalazła się także celebrytka Kim Kardashian West. Może to zawdzięczać, jak podaje "Forbes", rozwojowi firm KKW Beauty i Skims. Magazyn podkreślił jednak, że ogrom wpływów do budżetu najbardziej popularnej "Kardashianki" stanowił telewizyjny show i reklamy.