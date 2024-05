Koniec transakcji gotówkowych? Finansiści mówią, co nas czeka

Nick 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dyrektor ING to lepiej by zamilknął. W tym banku geniusze potrafią zablokować konto, jak nie dość gorliwie wytłumaczysz się z pochodzenie środków na nim, choć mają jak byk napisane od kogo są przelewy i za co. I jak tu nie mieć gotówki? A ING radzę omijać szerokim łukiem