Gotówka do likwidacji? Nie tak prędko. Oto czego zakaże nowe prawo

Unia Europejska planuje zaostrzyć przepisy dotyczące płatności gotówkowych. W kwietniu Parlament Europejski przyjął pakiet ustaw w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej. Co ma się zmienić? Transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami a klientami będą możliwe jedynie do kwoty 10 tys. euro. Ponadto płatności gotówkowe przekraczające 3 tys. euro będą wymagały identyfikacji osoby dokonującej transakcji.

Gotówka do likwidacji?

Głosy w obronie gotówki są w Polsce słyszalne. Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji poruszyła tę kwestię podczas niedawnej konferencji prasowej. - Wiemy, że są zakusy ze strony Unii Europejskiej, by ten obrót gotówkowy ograniczać i zastąpić go obrotem cyfrowym. Konfederacja nigdy nie wyrazi na to zgody i po to też idziemy do europarlamentu - stwierdziła.