Kotecki chce zrobić konkurencję bankom. Bardziej opłacałoby się oszczędzać

InflacjaPlus 42 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Przy wysokiej inflacji banki mają rekordowe zyski. Przez podnoszenie oprocentowania kredytów RPP im tylko pomaga. To jaki mają interes w tym, aby podnosić oprocentowanie Lokat? Skoro inflacja jest im na rękę, to nie mają bodźców, aby zmniejszać kwotę pieniędzy z rynku. Natomiast WIBOR, który jest dodatkową marżą jest zagrożeniem i powinien być zamrożony, albo jego marża przeniesiona na kapitał kredytobiorcy. W ten sposób może i inflacja by się zatrzymała, banki szybko by zareagowały.