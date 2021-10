Kryzys walutowy w Turcji pogłębia się. Lira słabnie po ostrym cięciu stóp procentowych

Tydzień później, już w nowym składzie, doszło do posiedzenia banku. Efekt? Stopy procentowe w Turcji zostały obniżone. I to tak jak życzył sobie prezydent - ostro i zdecydowanie.

Główna stawka spadła z 18 do 16 proc. To znacznie mocniejszy ruch niż prognozowali ekonomiści. Eksperci, po ostatnich interwencjach prezydenta, spodziewali się korekty stóp w dół. Jednak tylko o 0,5 pkt. proc. Cięcie okazało się 4-krotnie większe.

Turcja idzie pod prąd

To dość oryginalna decyzja, bo na całym świecie banki centralne raczej przychylają się do podwyżek stóp procentowych. Wszystko po to, by wyższy koszt pieniądza wywołał presję na wyhamowanie wzrostu cen. Z inflacją poważny problem ma także Turcja. Tam ceny rosną w skali roku o prawie 20 proc.