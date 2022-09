Witamy w nowej rzeczywistości? Dolar znowu szturmuje historyczny rekord

Dolar umacnia się od początku roku w stosunku do praktycznie wszystkich walut , ale szczególnie tracą waluty z naszego regionu. Złoty nie jest tu wyjątkiem. W rok do dolara stracił ponad 22 proc. swojej wartości, a w zaledwie ostatni miesiąc – aż 6 proc.

Nasza waluta traci też do franka (14 proc. od początku roku) i euro (blisko 5 proc.). Zyskuje natomiast do przeżywającego trudne chwile funta. To skłania ekspertów do prognozy, że na rynku walut możemy mieć sytuację, że kursy wszystkich głównych walut spotkają się w okolicach 5 zł.