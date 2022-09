Stoimy nad przepaścią? Oto jak się może skończyć dalsze osłabienie złotego

Ernesto 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mocne umocnienie walut(funt brytyjski, frank szwajcarski,dolar(USA), euro).To idealna okazja do gromadzenia rezerw do czasu aż podwodna flota zacznie atakować tankowce gazowce masowce i transportowce(rurociągi NS1 NS2??).Ostre podnoszenie stóp procentowych przez FED, SNB, ECB automatycznie powoduje odpływ kapitału z giełd w kierunku lokat oraz reakcje krajów wschodzących(Polska, Węgry(niby zakończyli 130 pp) ku dalszym wzrostem stop procentowych by kapitał nie odpłynął za Ocean i kanał La Manche oraz w góry Szwajcarii.Wojna się rozkręca strony nabierają doświadczenia w niszczeniu światowej gospodarki niechęci antypatii. Rozpoczęły się masowe exodusu kapitałowe do tzw rajów ale ich nie ma wszedzie się wszystko sypie