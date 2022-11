Mrożący krew w żyłach komunikat Banku Anglii. Kurs funta od razu się osłabił

Decyzja z godz. 13 to już ósma z rzędu podwyżka stopy procentowej w Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz jednak od 1989 r. zdarzyło się, by Komitet Polityki Monetarnej (MPC) zdecydował się na jednorazowe podniesienie jej aż o 0,75 punktu proc. Za takim rozwiązaniem zagłosowało siedmiu z dziewięciu członków MPC. Taka podwyżka była też spodziewana przez analityków.

Bank Anglii walczy z rekordową inflacją

Jeśli chodzi o inflację, to Bank Anglii przewiduje obecnie, że jej szczyt przypadnie na bieżący kwartał, gdy wzrośnie ona do 11 proc., a od wiosny 2023 r. powinna dość gwałtownie spadać. W ciągu dwóch lat powinna zejść z powrotem poniżej wynoszącego 2 proc. celu inflacyjnego, a pod koniec 2025 r. nawet zbliżyć się do zera.

Bank Anglii: Wielka Brytania w recesji do połowy 2024 r.

Co więcej, recesja ma potrwać do połowy 2024 r., czyli pełne dwa lata. Jak wskazano, oznacza to, że stanie się ona najdłuższą, od kiedy w latach 20. XX wieku zaczęto na bieżąco zbierać dane. Wprawdzie nie będzie to najgłębsza recesja w historii, ale i tak pod koniec 2025 r. wartość PKB nie wróci jeszcze do obecnego poziomu.