Kurs rubla - 27.06.2022. Poniedziałkowy kurs rosyjskiej waluty

Rubel rosyjski (RUB). Znaczenie i kurs waluty

Zobacz także: Kurs rubla wraca do normy. Belka: Wielu wieszczyło bankructwo Rosji

Już od samego początku Moskwa potrzebowała stabilnej waluty do finansowania swoich wojen. Dlatego też w połowie XVIII wieku powstały w Rosji pierwsze banki państwowe, które zaczęły emitować pieniądze papierowe (asygnaty). Kurs rubla papierowego kształtował się niżej niż srebrnego. W 1777 roku zawieszono wymienialność banknotów na kruszec, a kolejne wojny nakręcały inflację. W 1769 roku obieg pieniądza wynosił 1 mln rubli, w 1817 roku – już 836 mln rubli.

Obecnie sytuacja rubla jest podobna. Inflacja w Rosji przekracza cel inflacyjny tamtejszego banku centralnego (4 proc.), a rosyjska waluta od początku lat 2000 osłabiła się wobec dolara o ok. 70 proc. Wojna w Ukrainie w lutym 2022 r. i nałożone przez Zachód sankcje tylko przyspieszyły proces deprecjacji rubla, co wywindowały poziom stóp procentowych do dwucyfrowych poziomów. W ostatnim czasie wobec dolara rubel odrobił jednak straty od początku inwazji w Ukrainie.