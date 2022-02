Jak pisaliśmy w money.pl, zamrożenie rezerw Banku Rosji aktywów oznacza, że bank centralny nie będzie mógł sprzedać "twardej waluty" na rynku, aby umocnić rubla (sprzedając np. dolary i kupując właśnie rosyjską walutę, co wywołałoby jej aprecjację). Krach na rublu i zamrożenie aktywów są więc naprawdę potężnymi ciosami, które właśnie się materializują.

" Rosyjski bank Tinkoff zaczął oferować właśnie dolara po 171 rubli. Przed ogłoszeniem ostatnich sankcji nałożonych przez Zachód na rosyjski bank centralny cena jednego dolara wynosiła 83 ruble. Rynek walutowy formalnie otwiera się jutro. To jest brutalne" - napisał w niedzielę na Twitterze Paul Sonne, dziennikarz "The Washington Post". W poniedziałek spodziewany jest krach walutowy w Rosji.

"Eskalacja kryzysu na Ukrainie zmusi rynki do wyceny znacznie wyższej premii za ryzyko geopolityczne" - stwierdzili w poniedziałek stratedzy australijskiego banku Westpac, cytowani przez Guardiana.

Zobacz także: Co zrobić, aby powstrzymać Putina? Były szef MSZ wzywa do działania

Arak: pierwsze skutki sankcji na Rosję były odczuwalne już w weekend

Jego zdaniem dla przeciwdziałania eskalacji konfliktu Unia Europejska powinna ograniczać przepływ finansowy euro do Rosji. "Prawdopodobnie wkrótce agencje ratingowe zdegradują też rating Rosji do poziomu śmieciowego, co będzie oznaczać, że inwestorzy długoterminowi np. fundusze emerytalne, zaczną wycofywać kapitał z tego kraju" - dodał prezes PIE.