Kursy walut. Dobry początek tygodnia dla złotego

Nowy tydzień na rynku walutowym rozpoczął się w pozytywnych nastrojach. Podczas sesji europejskiej, przy nadal rosnących notowaniach euro względem dolara (kurs EUR/USD dotarł do 1,217), złoty lekko umacniał się (kurs euro spadł do 4,43).

Próba naruszenia zeszłotygodniowe maksimum przy 1,2176 została jednak zanegowana, co doprowadziło po południu do cofnięcia się notowań kursu EUR/USD, ale pozostając już bez wpływu na złotego.

Lepsze poniedziałkowe nastroje to głównie wynik doniesień, że Boris Johnson i Ursula von der Leyen zamierzają kontynuować rozmowy ws. nowej umowy handlowej, dzięki której udałoby się uniknąć bezumownego Brexitu. Po niedzielnych rozmowach nie wiadomo, czy doszło do zbliżenia stanowisk na kontrowersyjnych polach, ale wydane wspólne oświadczenie (a nie tak jak było w środę - dwa oddzielne) dało nadzieje, że koniec negacji może być już bliski.

Informacje o rozesłaniu do centrów dystrybucji w całych Stanach Zjednoczonych szczepionki Pfizer-BioNTech, co oznacza, że szczepieniu już ruszają, również przyczyniały się do poprawy nastrojów rynkowych. Szczepionki to najważniejszy element w walce z pandemią, dzięki któremu gospodarki staną przed szansą na powrót do "normalności".