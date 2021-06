Kursy walut. Dolar odrabia straty

Teoretycznie opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o 5 proc. inflacji w USA powinny mocno uderzyć w nastroje rynkowe, jednocześnie powodując umocnienie dolara. Tak się jednak nie stało za sprawą rekordowej nadpłynności, będącej efektem działań Fed i Departamentu Skarbu.

Pomimo inflacji znacznie przekraczającej oczekiwania rentowności obligacji spadły, a najbardziej zyskały spółki technologiczne, co jest pewnym paradoksem, gdyż to właśnie one powinny stracić najwięcej. Jednak inwestorzy nie mają alternatywy dla zagospodarowania pieniądza, a w krótkim terminie sytuację może zmienić tylko Fed.

Przy tak szybko rosnącej inflacji ograniczenie dodruku pieniądza wydawałoby się jedynym logicznym ruchem, jednak na taki nie ma co liczyć. Prezes Powell powiedział już wcześniej, że taki ruch zostanie wcześniej zasygnalizowany, dlatego jedyne co może się wydarzyć, to "rozpoczęcie dyskusji” o zmniejszeniu QE. Nawet to nie jest przesądzone, dlatego środowe posiedzenie będzie dla rynków ważnym sygnałem.

Co ciekawe, w piątek straty zaczął odrabiać dolar i ten ruch jest dziś kontynuowany, co z kolei przekłada się na przecenę złota. Nadpłynność nie służy dolarowi, więc jest to pewne zaskoczenie. Czyżby strona podażowa była już zmęczona? A może inwestorzy na rynku walut zaczęli pozycjonować się już pod dyskusję o ograniczeniu QE? Tak czy owak indeks dolara na razie dzielnie broni poziomu 90.

Poniedziałkowy kalendarz jest dość intensywny, ale nie będzie mieć wielkiego wpływu na notowania. Przed decyzją Fed (środa, 20.00), ważne będą jeszcze wtorkowe dane z USA (14.30, PPI i sprzedaż). W poniedziałek o 9.35 euro kosztuje 4,4958 złotego, dolar 3,7107 złotego, frank 4,1291 złotego, zaś funt 5,2332 złotego.