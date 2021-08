Kursy walut. Dolar traci przed Jackson Hole

O ile rynki akcji od miesięcy pozostają niewzruszone dyskusją odnośnie ewentualnej zmiany polityki Fed, na rynku walutowym odegrała ona pewne znaczenie. Wynika to z faktu, iż tu ceny są relatywne - choć Fed niemiłosiernie ociąga się z normalizacją polityki, mimo wszystko jest na nią jakakolwiek szansa, w przeciwieństwie do strefy euro czy Japonii.

Dlatego też od kilku miesięcy dolar dość istotnie umacnia się i to pomimo spadku rentowności długu w USA. Jednak w tym tygodniu ten ruch jest korygowany i choć widać to na głównych walutach (euro oraz funt), to przede wszystkim zyskują waluty, gdzie zacieśniana jest polityka pieniężna - bardzo mocno odbił dolar kanadyjski, silnie zyskuje brazylijski real, czy choćby opisywany wczoraj przeze mnie węgierski forint.