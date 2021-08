Kursy walut. Kolejne mocne dane z rynku pracy wsparły dolara

NBR wstrzymał program skupu papierów skarbowych oraz rozpoczął regulację płynności, a rozmowy na temat podwyżki stóp też były już prowadzone. Rumuńskie władze monetarne zaktualizowały swoje prognozy inflacji, które wskazują na wzrost w tym roku o 5,6 proc. wobec 4,1 proc. widzianego poprzednio (cel inflacyjny to przedział między 1,5 a 3,5 proc).

W Polsce NBP zaktualizuje swoje prognozy w listopadzie, gdzie przez niektórych członków RPP to posiedzenie było wskazywane jako pierwszy możliwy moment podwyżki stóp.

Do grupy członków Fed wskazujących, że zbliża się moment do normalizacji polityki pieniężnej, dołączyli w poniedziałek R. Bostic z Atlanta Fed oraz T. Barkin z Richmond Fed. Bostic uważa, że w czwartym kwartale mogłoby się rozpocząć ograniczanie tempa skupu aktywów, a możliwy jest nawet szybszy termin, jeśli rynek pracy utrzyma ostatnie solidne tempo.

Z kolei Barkin uważa, że inflacja, na trwałe powróciła do 2 proc. celu Fed, co stanowi wypełnienie jednego z warunków do podniesienia stóp procentowych (drugim jest rynek pracy). Dobre dane z rynku pracy oraz zmiana nastawienia retoryki Fed podtrzymują ostatnią siłę amerykańskiego dolara.