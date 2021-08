Kursy walut. Mocniejszy dolar ciąży złotemu

Dzięki znacznej niespodziance inflacyjnej in-plus, złoty umacniał się w zeszłym tygodniu gdyż oczekiwania na zacieśnienie polityki pieniężnej ponownie wzrosły na lokalnym rynku. Poziom 5 proc. rok do roku CPI za lipiec odbudował oczekiwania inwestorów na szybszy od zakładanego przez NBP wzrost stóp procentowych.

Dodatkowo ostatnie bardziej jastrzębie wypowiedzi członków RPP zasygnalizowały, że istnieje możliwość rozpoczęcia rozmów o normalizacji polityki pieniężnej. Sprzyjało to zainteresowaniu polską walutą na początku ubiegłego tygodnia.

Jednak zyski z tytułu czynników lokalnych zostały odwrócone w piątek po odczycie z amerykańskiego rynku pracy. Osłabienie walut, których banki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej podnoszą stopy procentowe było mniejsze niż złotego, co było widoczne na przykładzie czeskiej korony.

R. Clarida przyznał, że podwyżka stóp procentowych wydaje się możliwa na początku 2023 roku. Co więcej, najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy za lipiec zaskoczyły, przebijając oczekiwania konsensusu.

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 943 tys., z kolei stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,4 proc. (z 5,9 proc. w czerwcu), co przełożyło się na umocnienie dolara wobec głównych walut.

Wzrastają oczekiwania rynku na ogłoszenie taperingu jeszcze w tym roku przez decydentów Fed, co mogłoby się ziścić na najbliższych spotkaniach Rezerwy Federalnej (we wrześniu), a grunt pod to mógłby zostać przygotowano podczas sierpniowego sympozjum w Jackson Hole.