Inflacja. Rosną ceny, rosną zarobki. Ale nie wszystkim tak samo

W okresie od czerwca 2015 roku do czerwca 2021 roku średnia miesięczna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 44 proc. - z 4040 zł do 5802 zł. Jednak te dane dotyczą tylko firm zatrudniających więcej niż 9 osób i nie obejmują budżetówki.

W tym samym czasie przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto wzrosła o 28 proc. - z 2045 do 2619 zł. Natomiast płaca minimalna została podniesiona o 60 proc. - z 1750 zł do 2800 zł brutto.

Sprawdziliśmy, co mógł kupić Kowalski za przeciętną pensję w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2015 roku i porównaliśmy to z czerwcem 2021 roku. Jako punkt odniesienia przyjęliśmy średnie ceny detaliczne w danym miesiącu dla różnych produktów podawane przez GUS.

Np. w tym czasie cena kilograma ziemniaków wzrosła z 1,76 zł do 2,51 zł, a cena kilograma chleba z 4,4 zł do 6,26 zł. Oznacza to, że teraz za przeciętną pensję można kupić tylko 16 kg ziemniaków oraz 9 kg chleba więcej.