Kursy walut. Nietypowa sytuacja na rynku służy złotemu

Zatem odbicie na tym rynku… po prostu "się należało”. Można powiedzieć, że na rynki wrócił czar wspomnień. Przecież przez większość poprzedniej dekady drożały zarówno akcje, jak i obligacje (jeśli stworzymy indeks oparty o akcje, obligacje i złoto, to w relacji do PKB jest on wyższy o kilkadziesiąt procent względem szczytu bańki internetowej!), dlaczego zatem miałoby nie być tak dalej?