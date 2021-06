Kursy walut. Pogorszenie nastrojów związane z wariantem delta sprzyja dolarowi

Kryzys 43 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Już czas na pogorszenie nastrojów, bo ludziom we łbach się poprzewracało. Płacą krocie za styropian, cegły, cement, samochody, komputery, bo ktoś wymyślił, że wszystkiego brakuje. Jak była pandemia, to wstrzymywali produkcję, a teraz wciskają, że wszystko jest niedostępne. A wystarczy nie panikować, wziąc to na przeczekanie i za miesiąc, dwa ceny spadną. Nie napychajcie kieszeni spekulantom.