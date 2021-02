Kursy walut. Problem rozwiązany

Jeśli dzień zakończyłby się już teraz, kontrakt na amerykański S&P500 odnotowałby pięć kolejnych dni wzrostu - oczywiście do nowego rekordu. To swego rodzaju sukces systemu nad "buntem z Reddita". Cena akcji GME w notowaniach posesyjnych spadła poniżej 50 dolarów (90 proc. od szczytu), a zatem problem można uznać za rozwiązany.

Niczym powstańczy zryw przeciwko okupantowi, ta akcja udawała się przez kilka dni, po czym - jak można było przewidzieć - system ukręcił jej głowę. Jeśli ktoś zastanawiał się po co Janet Yellen spotyka się z regulatorami "aby badać sprawę akcji GameStop", to ma już odpowiedź - jeden z "dowódców powstania", niejaki Keith Gill, który (w przeciwieństwie to rzeszy swoich naśladowców) zarobił na całej historii ogromne pieniądze, już zapewnił sobie dochodzenie, na razie na poziomie stanowym.