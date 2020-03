Kursy walut. Przecena złotego się nasila, a euro przełamuje opór

W środę kurs EUR/PLN wzrósł w pobliże 4,55. Na rynku głównej pary walutowej notowania euro spadły w okolice 1,08 USD, co spowodowało ruch USD/PLN w górę, chwilowo do 4,19.

W najbliższych dniach notowania złotego w dalszym ciągu będą dyktowane przez to, co dzieje się na świecie, a tam nadal jest nie najlepiej (w USA Dow Jones pierwszy raz od lutego 2017 roku kończył sesję poniżej 20 tys. pkt.).

Globalny klimat widać w najnowszych danych. Marcowy indeks rynku nieruchomości w USA, obrazujący panujące w tym sektorze nastroje, spadł do 72 pkt. To wynik gorszy od oczekiwań ekonomistów, którzy zakładali spadek do 73 pkt. z 74 pkt. miesiąc wcześniej.

W Europie indeks ZEW odnotował najgłębszy spadek w swojej historii, czyli od 1991 r. Wskaźnik mierzący oczekiwania, co do wzrostu gospodarczego Niemiec zmniejszył się o 58,2 pkt. do minus 49,5 pkt. Wyraźnie pogorszyła się też ocena sytuacji bieżącej (o 27,4 pkt. do minus 43,1 pkt.). Kombinacja tak silnych ujemnych odczytów dla obu indeksów była zaobserwowana tylko raz, jesienią 2008 r.