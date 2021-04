Kursy walut. Przyspieszenie szczepień korzystne dla euro

W przekroju ostatniego tygodnia polski złoty osłabił się w relacji do euro. Kurs złotego zakończył piątkową sesję powyżej 4,56 za euro. Natomiast notowania w relacji do dolara utrzymywały się blisko 3,78, co było skutkiem wzrostu kursu eurodolara zauważalnie powyżej 1,20.