Kursy walut. Rośnie ryzyko i presja na złotego

Początek nowego tygodnia na rynkach przynosi wyraźne podbicie awersji do ryzyka. Chiński juan testuje 3 tygodniowe minima i rośnie wycena złota, podczas gdy kontrakty na miedź spadają do 8-tygodniowych minimów. Nikkei traci obecnie ok. 2 proc., podczas gdy piątkowa sesja na amerykańskiej giełdzie zakończyła się zniżką głównych indeksów o około 0,9 proc. To najmocniejszy spadek od września 2019.