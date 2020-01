Kursy walut. Funt pod presją komentarzy z Banku Anglii

Bez wątpienia najważniejsze wydarzenie najbliższych dni to oczekiwane na środę podpisanie pierwszej fazy porozumienia handlowego USA-Chiny. Z tej okazji do Waszyngtonu przyjechała delegacja z wicepremierem Liu He na czele, potwierdzono też, że Pekin zobowiązał się do dokonania ogromnych zakupów amerykańskich towarów. Trzeba jednak pamiętać, że jest to dopiero pierwsza faza negocjacji.