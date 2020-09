Kursy walut. RPP utrzymała "gołębi" ton

Czynnikiem, który podczas porannej sesji europejskiej zwiększył nieco zmienność na rynku były sierpniowe dane z Chin o produkcji przemysłowej (5,6 proc. w sakli rok do roku wobec oczekiwań na poziomie 5,1 proc. oraz 4,8 proc. poprzednio) i sprzedaży detalicznej (0,5 proc. wobec oczekiwanego 0 oraz -1,1 proc. poprzednio).

Niemiecki indeks nastrojów ZEW na wrzesień pomimo lepszego odczytu niż poprzednio (77,4 vs. 71,5) nie zrobił już większego wrażenia na rynkach walutowych. Utrzymująca się silna dywergencja między komponentem oceny sytuacji bieżącej i przyszłej (która ciągnie cały indeks w górę) nie dała solidnych podstaw do dalszego pobudzenia apetytów na ryzyko.

Z kolei dane z USA pomimo wyraźnie lepszego odczytu z obszaru Nowego Jorku (PMI sektora wytwórczego wzrósł z 3 do 17 wobec oczekiwań jedynie na poziomie 6) pokazały, że tempo ożywienia amerykańskiego sektora wytwórczego dla całego kraju zaczyna słabnąć (1 proc. w skali miesiąc do miesiąca vs. 3,9 proc. poprzednio w lipcu).