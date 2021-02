Kursy walut. Słabszy dolar nie pomógł złotemu

Po dobrych danych o sprzedaży detalicznej za styczeń (publikowanych w środę), optymizm wobec stanu gospodarki USA nieco ostudził odczyt z rynku pracy. Nowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych wzrosły o 861 tys. z tygodnia na tydzień vs. 848 tys. poprzednio, gdzie rynek oczekiwał spadku do 765 tys.

Kurs złotego

Pomimo słabości dolara amerykańskiego, nie doszło do istotnego umocnienia polskiego złotego. Dane o produkcji przemysłowej, okazały się nieco lepsze od oczekiwań na poziomie 0,6 proc. rok do roku, gdzie wzrost w styczniu wyniósł 0,9 proc. rok do roku, jednak stanowi to istotny spadek z 11,2 proc. rok do roku.