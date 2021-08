Kursy walut. Słabszy dolar pomaga złotemu

Zobacz także: Wzrost składki zdrowotnej. "To będzie katastrofa, a co najmniej ogromne turbulencje"

Powell uznał, że spełniony został warunek znaczącej poprawy wskaźnika inflacyjnego w stronę celu Fed i jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2 proc. w średnim terminie (inflacja PCE za lipiec wyniosła 4,2 proc. rok do roku, a wskaźnik bazowy 3,6 proc. rok do roku). Z kolei na rynku pracy doszło do pewnej poprawy w stronę warunku powrotu do pełnego zatrudnienia.