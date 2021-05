Kursy walut. Słaby dolar przed "minutkami"

Inwestorzy widzą niechęć Fed do jakiejkolwiek reakcji na rosnącą inflację. Dziś ważnym wydarzeniem jest publikacja zapisu z kwietniowego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego.

To wszystko w okresie, gdy presja inflacyjna zdaje się być najmocniejsza właśnie w USA, co teoretycznie powinno dolarowi sprzyjać. Powinno, bo inflacja to dla waluty medal o dwóch różnych stronach, a stronę wybiera tak naprawdę bank centralny. Na Węgrzech inflacja przekroczyła 5 proc., a jednak forint bardzo się umacnia, bo bank centralny postanowił podnieść stopy procentowe.