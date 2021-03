Kursy walut. Turecka lira przed widmem kryzysu walutowego

Niska płynność i tak ważna informacja doprowadziła do tego, że lira traciła przez moment nawet 16 proc. swojej wartości. Prezydent Turcji kolejny raz miesza się w sprawy banku centralnego, naruszając bardzo mocno jego niezależność. W zasadzie nikt już nie wierzy w to, że decyzje podejmowane są tam zgodnie z tym, co pokazuje gospodarka, a z tym czego życzy sobie turecki prezydent.

Naci Agbal starał się przywrócić dyscyplinę monetarną w Turcji. Zdecydował się on ostatnio na podwyżkę stóp procentowych o 200 punktów bazowych, chcąc doprowadzić do ograniczenia rosnącej inflacji oraz przede wszystkim do ograniczenia odpływu kapitałowych, tym samym doprowadzając do uspokojenia sytuacji na lirze. Niestety Agbal został zwolniony przez Erdogana. Warto wspomnieć, że był to 3 szef banku centralnego w przeciągu dwóch lat.