Kursy walut w górę po decyzji RPP. Jest spore zaskoczenie

Wbrew przewidywaniom ekonomistów, Rada Polityki Pieniężnej podczas środowego posiedzenia obniżyła stopy procentowe . Główna stawka znowu spadła o 0,5 pkt proc. Wynosi więc dokładnie 0,5 proc. To najniższy poziom w historii.

Taki ruch ze strony RPP ma z jednej strony ulżyć kredytobiorcom w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Z drugiej, tani kredyt ma stymulować konsumentów i firmy do wydawania pieniędzy i inwestowania, co pobudziłoby gospodarkę do wzrostu.