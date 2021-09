Kursy walut. W oczekiwaniu na inflację

Sytuacja makroekonomiczna w USA faktycznie jest bardzo nietypowa - nie można porównać jej w zasadzie do żadnego poprzedniego okresu, a zatem faktycznie trajektoria zmian cen jest dość trudna do przewidzenia na dłuższą metę.

Na krótką metę stało się to, co stać się musiało (choć i tak zaskoczyło to wiele osób, w tym Fed) - interwencjonizm gospodarczy finansowany dodrukiem doprowadził do eksplozji popytu, a podaż ograniczona nadal różnego rodzaju restrykcjami nie nadąża, co prowadzi do wzrostu cen.