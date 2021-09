500+ to już dużo, dużo mniej. Tak inflacja zjada sztandarowy program PiS

Przeciwnicy 500+ zapytają: po co waloryzacja? Odpowiedź jest prosta: wypłaty dla rodzin z dziećmi są bowiem z każdym miesiącem warte realnie coraz mniej. A wszystko przez utrzymującą się od wielu miesięcy inflację, która w sierpniu rosła w tempie najwyższym od 20 lat .

Zobacz także: Najwyższa inflacja od 20 lat. Niepokoi wzrost ceny żywności. „Jeśli to się nie zatrzyma, to może być kiepsko”

Prawie 70 zł mniej

Rosnące ceny sprawiają, że to samo 500 zł wypłacane w kwietniu 2016 roku (gdy startował sztandarowy program PiS) miało realnie dużo większą wartość niż teraz. Za tę samą kwotę można teraz kupić zdecydowanie mniej.

Zgodnie ze statystykami GUS w ciągu pierwszego roku od wprowadzenia programu 500+ średni poziom cen wzrósł o 2 proc. W kolejnym roku ceny zwiększyły się przeciętnie o 1,6 proc., a następnie podwyżki przyspieszyły. W kwietniu 2020 roku inflacja wyniosła 3,4 proc., po roku pandemii wzrosła do 4,3 proc., a teraz sięgnęła 5 proc.

Jak przekłada się to na realne pieniądze? Z wyliczeń money.pl wynika, że w kwietniu 2017 roku realna wartość świadczenia na dzieci wynosiła około 490 zł, dwa lata później spadła do około 471 zł, a tuż przed pandemią do 455 zł. Teraz z 500+ zostało już tylko 434+.